Gli Stati Uniti hanno deciso di vietare il ghiaccio bollente. La nuova normativa mira a prevenire rischi legati a questo prodotto insolito, che sembra uscito da un film di fantascienza. Le autorità hanno preso questa decisione dopo aver valutato i potenziali pericoli per la salute dei consumatori. Ora, chi produce o vende questo tipo di ghiaccio dovrà interrompere la distribuzione. La misura arriva in tempi rapidi e ha già suscitato reazioni tra gli operatori del settore.

Il ghiaccio bollente, quel prodotto alimentare che sembra uscito da un film di fantascienza, è stato ufficialmente bandito dagli Stati Uniti. La decisione, presa in via definitiva il 2 febbraio 2026, ha scosso il mondo della gastronomia e dell’industria alimentare internazionale. Non si tratta di una bevanda, né di un dessert, ma di un fenomeno tecnologico che, in condizioni controllate, permette al ghiaccio di raggiungere temperature superiori ai 100 gradi Celsius senza fondersi. Un paradosso che, per quanto affascinante, ha rivelato rischi insospettati per la salute umana. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), in collaborazione con la Food and Drug Administration (FDA), ha emesso un divieto immediato sulla produzione, commercializzazione e distribuzione di qualsiasi prodotto contenente ghiaccio bollente, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

