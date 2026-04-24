Negli Stati Uniti si sta verificando un aumento preoccupante nell'uso di una sostanza chiamata kratom, dopo il diffondersi di problemi legati al fentanyl. Gli esperti segnalano un incremento di casi di overdose legati a questa droga. Un medico ha commentato che il kratom viene utilizzato come alternativa o integratore, ma può causare effetti indesiderati e dipendenza. La questione è al centro di discussioni tra le autorità sanitarie e le forze dell'ordine.

È di origine vegetale, è facile procurarsela, ha un effetto simile agli oppioidi e a basse dosi procura un effetto energizzante. Eppure la droga Kratom sta attirando l’attenzione degli esperti perché è ritenuta la nuova potenziale minaccia per i giovani, soprattutto negli Stati Uniti. Se l’America è già alle prese con la piaga del Fentanyl, infatti, si è già affacciato una fonte di preoccupazione ulteriore. Ad alimentarla sono i dati contenuti in uno studio, appena pubblicato sulla rivista Addiction: si indica un aumento di consumo della sostanza del 6.500% in 13 anni. Se nel 2010 era pressoché sconosciuta, perché i centri antiveleni avevano registrato appena 19 casi, nel 2023 erano già saliti a 1.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allarme Kratom negli Usa dopo il Fentanyl, cos'è e quali sono gli effetti della nuova droga

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