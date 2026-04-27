Konami Code | 40 anni di leggenda tra musica e nuovi segreti

Il 25 aprile 2026, si festeggiano i quaranta anni del Konami Code, una sequenza di comandi diventata famosa nel mondo dei videogiochi. Per l’occasione, la sequenza sarà inserita in una demo di Project Zircon e in Mouse P. La celebrazione si focalizza sulla storia del codice e sui nuovi elementi che ne derivano. La notizia arriva in un momento di grande attenzione per gli appassionati di gaming e cultura pop.

? Cosa sapere Konami celebra il quarantesimo anniversario del Konami Code il 25 aprile 2026.. La sequenza sarà inclusa nella demo di Project Zircon e in Mouse P.I. For Hire.. Il 25 aprile 2026 ha segnato il quarantesimo anniversario di una sequenza di tasti che ha riscritto la storia del gaming: il Konami Code festeggia quattro decenni di leggenda tra celebrazioni musicali e nuove apparizioni nei titoli moderni. Nata nel 1986 per correggere le difficoltà eccessive di Gradius durante la fase di test, la combinazione freccia su, freccia su, freccia giù, freccia giù, freccia sinistra, freccia destra, freccia sinistra, freccia destra, B, A è passata da semplice strumento di bilanciamento a icona universale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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