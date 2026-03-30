Dopo quarant’anni dalla conclusione delle scuole medie, gli ex studenti della classe 3°C si sono ritrovati per una serata dedicata ai ricordi condivisi e alle emozioni del passato. La riunione ha visto anche la partecipazione della docente di musica, che ha accompagnato l’incontro con ricordi e aneddoti legati agli anni scolastici. La serata si è svolta tra risate, storie e momenti di nostalgia.

A rendere ancora più significativo il momento è stata la presenza della loro storica professoressa di musica, Anna Maria Cortini, accolta con affetto e riconoscenza da tutti i presenti A distanza di quarant’anni dalla licenza media, gli ex alunni della classe 3°C della Scuola media statale Ivo Olivetti si sono ritrovati per una serata speciale all’insegna dei ricordi e dell’amicizia. L’incontro si è svolto venerdì sera alla pizzeria La Vesuviana, in un clima di grande emozione e convivialità. A rendere ancora più significativo il momento è stata la presenza della loro storica professoressa di musica, Anna Maria Cortini, accolta con affetto e riconoscenza da tutti i presenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Tra risate, aneddoti e nostalgia, dopo 40 anni la classe è di nuovo riunita. E c’è anche la storica prof di musica

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