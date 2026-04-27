Il trio rap di Belfast, Kneecap, ha appena rilasciato il nuovo album intitolato Fenian, prodotto da Dan Carey. Il disco affronta le accuse di terrorismo rivolte a uno dei membri del gruppo, Mo Chara, trasformandole in una dichiarazione musicale di stampo punk. Questa uscita segue le controversie legate alle accuse che sono state sollevate contro il membro del trio.

? Cosa sapere Il trio rap di Belfast Kneecap pubblica oggi l'album Fenian prodotto da Dan Carey.. Il disco trasforma le accuse di terrorismo contro Mo Chara in una dichiarazione punk.. Il trio rap di Belfast Kneecap pubblica oggi l’album Fenian, un disco elettronico e scuro che trasforma le accuse di terrorismo ricevute dal cantante Mo Chara in una dichiarazione d’identità punk. Dopo le tensioni vissute sul palco di Glastonbury, dove la richiesta del Primo ministro inglese di rimuovere il gruppo dalla line-up si era scontrata con i messaggi di sostegno alla Palestina e le critiche dirette a Keir Starmer, la band torna con un lavoro prodotto da Dan Carey.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kneecap: il nuovo album punk sfida le accuse di terrorismo

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