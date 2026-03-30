Arrestato un 17enne | progettava strage a scuola Accuse di terrorismo maturate online

Un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Perugia, è stato arrestato dai Carabinieri del Ros su disposizione del gip del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. L’indagine, coordinata dalla Procura minorile, ha accertato che il giovane aveva pianificato un’azione violenta in ambito scolastico. Le autorità hanno sottolineato che le accuse di terrorismo sono state formulate dopo approfondite analisi delle comunicazioni online del minorenne.

Un ragazzo di 17 anni, originario di Pescara ma residente in provincia di Perugia, è stato arrestato dai Carabinieri del Ros su disposizione del gip del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura minorile. Le accuse riguardano reati legati al terrorismo e alla propaganda con finalità di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della “razza ariana”: arrestato per terrorismoUn ragazzino di 17 anni è finito in manette con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere. Aggiornamenti e notizie su Arrestato un 17enne progettava strage a... Temi più discussi: Progettava una strage a scuola, arrestato per terrorismo un 17enne a Perugia; Progettava strage in una scuola, operazione anti-terrorismo in 4 regioni: arrestato un ragazzo pescarese di 17 anni; Alessandro Basciano, via il braccialetto elettronico. E Sophie Codegoni si trasferisce a 300 metri dall'ex (che aveva denunciato per...; Terrorismo, arrestato 17enne pescarese: Progettava una strage a scuola. Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della razza ariana: arrestato per terrorismoUn ragazzino di 17 anni è finito in manette con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere ... fanpage.it Arrestato 17enne a Peurgia: «Progettava una strage a scuola»Il giovane, che frequentava pagine social neonaziste, è ritenuto indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Indagine ori ... giornaledibrescia.it Ci sono voluti pochi secondi per cancellare - almeno per il momento - sedici anni di accuse, sospetti e veleni. Sono da poco passate le quattro del pomeriggio di venerdì 27 marzo, quando il gip del Tribunale di Salerno si presenta in aula dopo una camera di c - facebook.com facebook Cosmetici ai bambini, scatta l’indagine dell’Antitrust: accuse di pratiche scorrette x.com