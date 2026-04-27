kings league il programma della decima giornata e dove vederla

Il 27 aprile 2026 si svolge la decima giornata di Kings League a Cologno Monzese. L'evento prevede diverse partite tra le squadre iscritte al campionato. Le partite si disputano in vari orari e sono accessibili tramite diverse piattaforme di trasmissione online e canali televisivi dedicati. La giornata include incontri che attirano l’attenzione degli appassionati di calcio e sport in generale.

Cologno Monzese 27 aprile 2026 – Decima giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati delle partite giocate lunedì e degli scorsi turni della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per il decimo turno della competizione accompagnando il primo giorno della settimana di tutti gli appassionati del torneo. Il primo calcio d'inizio è alle 17, i Circus affrontano i Boomers. Entrambe le rose sono reduci da una sconfitta, la squadra convenzionata con l'Hellas Verona ha gettato alle ortiche la gara della scorsa settimana contro i Caesar facendosi rimontare da una situazione di vantaggio mentre la formazione di Fedez non ha potuto nulla contro la qualità degli Stallions.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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