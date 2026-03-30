Kings League il programma della sesta giornata e dove vederla

Il 30 marzo 2026 si svolge la sesta giornata di Kings League a Cologno Monzese. Sono previste diverse partite che coinvolgono le squadre partecipanti al torneo. Le partite si terranno in un impianto specifico, con orari fissati e modalità di visione definite. La giornata sarà seguita da appassionati e spettatori interessati alle performance dei vari team.

30 marzo 2026 – Sesta giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati delle partite giocate lunedì e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per il quinto turno della competizione. Il primo calcio d'inizio sarà alle 17, con tutte le partite che si giocheranno nel corso di un'unica giornata. Il turno sarà aperto dal match tra i D-Power e i Gear 7. La squadra di Diletta Leotta e Bobo Vieri arriva al match da una sconfitta per 4-8 contro i TRM mentre i Gear 7 sono in piena crisi essendo reduci da quattro ko consecutivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, il programma della sesta giornata e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Kings League oggi: programma della seconda giornata e dove vederla Leggi anche: Kings League oggi: programma della terza giornata e dove vederla Ecco la NUOVA KINGS LEAGUE! VI SPIEGO TUTTO!