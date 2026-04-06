Kings League il programma della settima giornata e dove vederla

Da sport.quotidiano.net 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 aprile 2026 si svolge la settima giornata di Kings League a Cologno Monzese. La manifestazione si tiene presso un centro sportivo locale, con diverse squadre che partecipano alla competizione. È prevista la presenza di spettatori e la copertura delle partite sarà trasmessa attraverso vari canali televisivi e piattaforme online. L’evento coinvolge atleti e tifosi, con le gare che si svolgono nel pomeriggio.

Cologno Monzese, 6 aprile 2026 – Settima giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati delle partite giocate lunedì e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per il settimo turno della competizione, anche nella giornata di Pasquetta accompagnando i tifosi ed i supporter appassionati. Il primo calcio d'inizio sarà alle 17, i Caesar affronteranno i D-Power. La squadra di Damiano Er Faina è alla ricerca della vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana contro gli Stallions. La squadra di Diletta Leotta e Bobo Vieri è in un periodo di grave crisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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