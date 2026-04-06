Kings League il programma della settima giornata e dove vederla

Il 6 aprile 2026 si svolge la settima giornata di Kings League a Cologno Monzese. La manifestazione si tiene presso un centro sportivo locale, con diverse squadre che partecipano alla competizione. È prevista la presenza di spettatori e la copertura delle partite sarà trasmessa attraverso vari canali televisivi e piattaforme online. L’evento coinvolge atleti e tifosi, con le gare che si svolgono nel pomeriggio.

Cologno Monzese, 6 aprile 2026 – Settima giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati delle partite giocate lunedì e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per il settimo turno della competizione, anche nella giornata di Pasquetta accompagnando i tifosi ed i supporter appassionati. Il primo calcio d'inizio sarà alle 17, i Caesar affronteranno i D-Power. La squadra di Damiano Er Faina è alla ricerca della vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana contro gli Stallions. La squadra di Diletta Leotta e Bobo Vieri è in un periodo di grave crisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, il programma della settima giornata e dove vederla Leggi anche: Kings League, il programma della sesta giornata e dove vederla Leggi anche: Kings League oggi: programma della seconda giornata e dove vederla Tensions raciales aux USA : l'impossible réconciliation Temi più discussi: Kings League Summer Camp: Diventa il King del Futuro!; Kings League: al via il primo Summer Camp ufficiale tra regole innovative e tradizione; Kings League Lottomatica.sport Italy | Giorno 6 in Diretta Streaming | DAZN IT; Sesto Matchday di Kings League Lottomatica.sport, un super Stallions-Caesar! Concorso Fan of the Kings: Meet the Prince per vincere le maglie delle squadre e... Super Pasquetta con Kings League Lottomatica.sport e concorso Fan of the Kings: Meet the PrinceSettima giornata con un testacoda e un'imperdibile sfida tra Circus e TRM. Prosegue il contest di Lottomatica.sport con ricchi premi in palio: tra questi, un'esperienza da re per assistere alla finale ... tuttosport.com Kings League: al via il primo Summer Camp ufficiale tra regole innovative e tradizione(ANSA) - ROMA, 03 APR - Con l'avvicinarsi della stagione estiva e la consueta apertura delle iscrizioni ai centri sportivi, l'annuncio del primo. tuttomercatoweb.com Meno di un anno fa lo avevamo visto sollevare la Coppa Italia Dilettanti, ora Roberto Gherardi, portiere classe 1993 di San Pellegrino Terme, ha fatto il proprio ingresso in Kings League. facebook Kings League sbarca a Cologno Monzese con il Summer Camp: calcio, ritmo e nuove letture di gioco Dal 15 giugno 2026 alla Fonzies Arena il primo campus ufficiale realizzato con Sportland Milano. L’obiettivo non è solo far divertire i ragazzi, ma usar... x.com