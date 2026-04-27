Il pugile Daniele Scardina ha trascorso 45 giorni in coma a causa di un grave incidente nel febbraio 2023. Dopo il ricovero, è iniziato il percorso di riabilitazione che lo porterà tra Santo Domingo e Miami. Ora, l’atleta di Rozzano si prepara a tornare sul ring, mentre si fanno i primi passi verso il recupero completo. La sua famiglia e il team lavorano per sostenere il suo ritorno all’attività sportiva.

? Cosa sapere Il pugile Daniele Scardina è rimasto in coma per 45 giorni nel febbraio 2023.. L'atleta di Rozzano proseguirà la riabilitazione fisica tra Santo Domingo e Miami.. Daniele Scardina, il pugile di Rozzano conosciuto come King Toretto, ha interrotto il silenzio sui social media per raccontare la sua difficile battaglia quotidiana verso il recupero fisico dopo la gravissima emorragia che lo ha colpito tre anni fa. Il ritorno del lottatore sui canali digitali non è un semplice aggiornamento per i sostenitori, ma il manifesto di una scelta di vita radicale. Dopo mesi di assenza dalle piattaforme virtuali, l’atleta ha spiegato che la sua decisione di allontanarsi dai riflettori è stata dettata dalla necessità di proteggere la propria concentrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - King Toretto rompe il silenzio: la dura sfida per tornare sul ring

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