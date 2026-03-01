Daniele Scardina, noto come King Toretto, ha annunciato il suo ritorno in pubblico dopo un periodo di assenza. Le sue immagini sono state trasmesse in un salotto televisivo, dove ha parlato del suo percorso e dei passi compiuti. A sostenerlo ci sono le sorelle Provvedi e Ignazio Moser, che hanno espresso il loro supporto attraverso parole e presenza.

Il sostegno delle sorelle Provvedi e Ignazio Moser: l’amicizia che dà forza a Daniele Scardina Le immagini trasmesse nel salotto. Le immagini trasmesse nel salotto di Verissimo hanno emozionato profondamente il pubblico italiano. Daniele Scardina, noto al grande pubblico e agli appassionati di sport come King Toretto, ha fatto il suo ingresso in studio compiendo passi fondamentali per la sua riabilitazione. L’accoglienza di Silvia Toffanin è stata calorosa, sottolineando l’affetto trasversale per il pugile lombardo. La vita di Scardina ha subito una svolta drammatica il 28 febbraio 2023. A causa di un grave malore sopraggiunto durante un allenamento, l’atleta ha dovuto lottare tra la vita e la morte per un’emorragia cerebrale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Daniele Scardina: il ritorno di King Toretto… un passo alla volta

