Bad Bunny sfida la TNA | è pronto a tornare sul ring?
Bad Bunny ha annunciato di essere pronto a tornare sul ring, scatenando voci tra gli appassionati di wrestling. La popstar portoricana ha pubblicato sui social una foto in cui si allena duramente, lasciando intendere che potrebbe partecipare a un evento imminente. Negli ultimi giorni, si sono intensificate le speculazioni su un suo possibile match, alimentate anche da alcune indiscrezioni provenienti dall’ambiente delle federazioni wrestling.
panoramica di mercato e rumor internazionali sta crescendo attorno a possibilità e movimenti nel mondo del wrestling, con Bad Bunny spesso al centro di discussioni che coinvolgono diverse realtà promozionali. l’interesse attorno a questa figura, abbinato a potenziali guest e a incontri di alto profilo, alimenta una narrativa orientata a rilanciare l’attenzione mediatica e a ridefinire la visibilità degli eventi sul lungo periodo. in un colloquio rilasciato a sportshadow, bad bunny viene indicato come possibile ospite della tna, con esempi concreti sul potenziale richiamo di pubblico che una sua presenza potrebbe comportare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
TNA: Ash by Elegance torna sul ring dopo quattro mesi con omaggio a Breaking Bad ad Albuquerque
Ash by Elegance torna sul ring dopo quattro mesi, questa volta con un omaggio a Breaking Bad.
Bad Bunny potrebbe tornare in WWE, snobbando la AEW
La possibile nuova apparizione di Bad Bunny in WWE fa discutere gli appassionati di wrestling.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bad Bunny, il re del Latin trap di Porto Rico, che sfida Trump per gli immigrati; Insieme, siamo America Bad Bunny sfida Trump; Il Super Bowl diventa politico: Bad Bunny sfida Trump e infiamma l’America (VIDEO); Bad Bunny sorprende tutti con un look Zara al Super Bowl 2026.
Dal Super Bowl una sfida culturale a Trump: l’America inclusiva di Bad Bunn (D. Maceri)Il Super Bowl non è soltanto l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti. È anche uno specchio dell’America, delle sue contraddizioni e delle sue tensioni culturali. Lo show dell’intervallo di Bad ... farodiroma.it
Bad Bunny guida Halftime Show Super Bowl con Lady Gaga e Ricky MartinSuper Bowl Halftime Show: la sfida di Bad Bunny tra musica e politicaLo spettacolo di metà gara del Super Bowl al Levi’s Stadium di Santa Clara ha co ... assodigitale.it
Dal Super Bowl con Bad Bunny e Lady Gaga a Propaganda live: @antoniospinelli.it ci racconta la sua avventura nell’halftime show più politico di sempre. Rivedi l’intervista integrale al link in bio sul sito di La7 #propagandalive #superbowl2026 - facebook.com facebook