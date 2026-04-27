Kimmel | Melania Trump vedova in attesa Il presidente e la First Lady | Va licenziato

Recentemente, il conduttore televisivo è stato al centro di polemiche dopo un monologo trasmesso pochi giorni prima di un evento pubblico importante. In risposta, il presidente e la First Lady hanno espresso pubblicamente la loro richiesta di licenziamento nei suoi confronti, coinvolgendo direttamente la rete di trasmissione. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e sui media, con reazioni contrastanti da parte del pubblico e degli esperti di televisione.

(Adnkronos) – Jimmy Kimmel nel mirino di Trump. Sia di Donald che di Melania. Il presidente e la First Lady chiedono a gran voce il licenziamento del conduttore della Abc, protagonista di un monologo andato in onda pochi giorni prima dell'attacco a Washington. Kimmel, immaginando di tenere un discorso alla cena dei Corrispondenti della Casa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Melania Trump contro Jimmy Kimmel: “La sua retorica violenta divide il Paese”. Lui l’ha definita “vedova in attesa” Melania Trump si scaglia contro Jimmy Kimmel: "ABC deve prendere provvedimenti"La first lady ha condiviso online un post per criticare un monologo compiuto dal conduttore pochi giorni fa durante il suo talk show. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Jimmy Kimmel attacca ferocemente Trump: Una drama queen tremante che ha paura della comicità; Inchiesta arbitri: dall'autosospensione di Rocchi alla posizione dell'Inter e i possibili sviluppi, cosa sappiamo; Jimmy Kimmel viene criticato per una battuta di cattivo gusto sul fatto che Melania sia diventata vedova prima della sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca; Jimmy Kimmel fantasticava sulla morte di Trump alla ABC giorni prima del terzo tentativo di omicidio. Kimmel: Melania Trump vedova in attesa. Il presidente e la First Lady: Va licenziatoJimmy Kimmel nel mirino di Trump. Sia di Donald che di Melania. Il presidente e la First Lady chiedono a gran voce il licenziamento del conduttore della Abc, protagonista di un monologo andato in onda ... adnkronos.com Donald e Melania Trump contro Jimmy Kimmel: Va licenziato subito da Abc e DisneyDuro scontro dopo la satira sulla Casa Bianca dopo l'attentato di Washington, con la first lady definita vedova in attesa ... huffingtonpost.it Chi è la donna seduta accanto a Donald Trump durante la cena di gala interrotta dagli spari all'Hilton di Washington La domanda, ovviamente, non fa riferimento alla First Lady Melania Trump, ma alla commensale che sedeva alla destra del Presidente Usa. - facebook.com facebook . @vonderleyen: Sollevata nell'apprendere che @POTUS Donald Trump e @FLOTUS Melania Trump e tutti i partecipanti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca sono al sicuro. La violenza non ha posto nella politica, mai. 1/2 x.com