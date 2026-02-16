You Are Verdi un' esperienza immersiva a Milano con la promo di ShopToday

You Are Verdi, un'esperienza immersiva a Milano, nasce dalla collaborazione tra WAY, un’impresa culturale creativa, e il desiderio di portare l’opera del compositore nello spazio urbano. Il progetto, che utilizza tecnologie di realtà virtuale e realtà mista, mira a coinvolgere il pubblico in modo nuovo e diretto. La promozione, offerta da ShopToday, permette ai visitatori di immergersi nei momenti più significativi della vita di Verdi, grazie a ambienti digitali che riproducono scene iconiche delle sue opere.

WAY è un’Impresa Culturale Creativa (ICC) attiva dal 2019 nella progettazione e produzione di contenuti culturali innovativi attraverso tecnologie immersive come la Realtà Virtuale (VR) e la Realtà Mista (XR). La loro attività si concentra sulla creazione di esperienze culturali dal forte impatto narrativo, caratterizzate da una qualità cinematografica e da uno storytelling immersivo ed emozionale. You Are Verdi è un’esperienza culturale immersiva che unisce visita guidata nel centro storico di Milano e momenti in Realtà Virtuale, accompagnando i partecipanti in un percorso dedicato alla figura di Giuseppe Verdi e alla Milano di metà Ottocento.🔗 Leggi su Milanotoday.it

