You Are Verdi un' esperienza immersiva a Milano con la promo di ShopToday
You Are Verdi, un'esperienza immersiva a Milano, nasce dalla collaborazione tra WAY, un’impresa culturale creativa, e il desiderio di portare l’opera del compositore nello spazio urbano. Il progetto, che utilizza tecnologie di realtà virtuale e realtà mista, mira a coinvolgere il pubblico in modo nuovo e diretto. La promozione, offerta da ShopToday, permette ai visitatori di immergersi nei momenti più significativi della vita di Verdi, grazie a ambienti digitali che riproducono scene iconiche delle sue opere.
WAY è un’Impresa Culturale Creativa (ICC) attiva dal 2019 nella progettazione e produzione di contenuti culturali innovativi attraverso tecnologie immersive come la Realtà Virtuale (VR) e la Realtà Mista (XR). La loro attività si concentra sulla creazione di esperienze culturali dal forte impatto narrativo, caratterizzate da una qualità cinematografica e da uno storytelling immersivo ed emozionale. You Are Verdi è un’esperienza culturale immersiva che unisce visita guidata nel centro storico di Milano e momenti in Realtà Virtuale, accompagnando i partecipanti in un percorso dedicato alla figura di Giuseppe Verdi e alla Milano di metà Ottocento.🔗 Leggi su Milanotoday.it
L’esperienza immersiva con il genio di Monet in mostra a Milano con l'offerta di ShopToady
Scopri l’esperienza immersiva dedicata a Claude Monet a Milano, proposta da ShopToady.
Spotify Wrapped Park a Milano: la musica del 2025 diventa esperienza immersivaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La vostra casa vi stressa o vi fa stare bene? La regola del 3-30-300 è la chiave per la vostra salute mentale; We will rock you porta alla ChorusLife Arena l’energia dei Queen; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; I costumi della cerimonia di apertura Olimpiadi Invernali 2026 raccontati da Massimo Cantini Parrini: chilometri di tessuto, i quadri e un messaggio universale.
ONLINE BKING: www.ski-rienza.it/training Large and small ski nations at the slalom training in Toblach. Perfectly prepared and optimally secured training slope. Online booking available at: www.ski-rienza/training You are always welcome – we wish - facebook.com facebook
Your AI tells you: "You are absolutely right". Mine says: "Ah, merda, hai ragione!" We are not the same x.com