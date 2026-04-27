Tra il 20 e il 26 aprile, a Milano, si svolge un’esposizione di sei concept car elettriche di Kia, presentate al Museo della Permanente e al Salone dei Tessuti. Le vetture fanno parte della visione chiamata Vision Meta Turismo, che si concentra sul futuro della mobilità elettrica. L’evento permette di vedere da vicino le proposte del marchio per il settore, offrendo uno sguardo sulle innovazioni in programma.

? Cosa sapere Kia presenta sei concept car elettriche tra il 20 e il 26 aprile a Milano.. L'esposizione al Museo della Permanente e al Salone dei Tessuti illustra la visione Vision Meta Turismo.. Tra il 20 e il 26 aprile 2026, Kia trasforma Milano in un laboratorio di visione progettuale attraverso la mostra Resonance of Opposites, che occupa il Museo della Permanente e il Salone dei Tessuti per ridefinire i confini della mobilità elettrica. Il marchio coreano non si limita a esporre nuovi modelli, ma apre le porte del proprio processo creativo. La strategia si divide in due percorsi distinti che collegano l’emozione pura alla concretezza tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kia conquista Milano: 6 concept car per il futuro elettrico

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