Kia conquista Milano | tra arte e concept car svela il futuro

A Milano, tra il 20 e il 26 aprile 2026, si terrà un evento organizzato da Kia che coinvolgerà il Museo della Permanente e il Salone dei Tessuti. La casa automobilistica presenterà un percorso espositivo intitolato Resonance of Opposites, che metterà in mostra opere d’arte e concept car. L’iniziativa si inserisce nel contesto della città, con l’obiettivo di unire arte e design automobilistico in una esposizione pubblica.

Kia si appresta a sbarcare nel cuore pulsante della creatività milanese con il progetto Resonance of Opposites, un percorso espositivo che collegherà il Museo della Permanente al Salone dei Tessuti tra il 20 e il 26 aprile 2026. La casa automobilistica coreana, giunta alla sua quarta partecipazione consecutiva alla Milano Design Week, intende declinare la propria filosofia stilistica attraverso due installazioni speculari che esploreranno il dialogo tra pensiero astratto e realtà tangibile. Dall’astrazione del pensiero alla concretezza dei volumi: il doppio binario espositivo. Il cuore dell’iniziativa risiede nella capacità di tradurre il concetto di Opposites United in un’esperienza che si sviluppa su due livelli distinti ma complementari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kia conquista Milano: tra arte e concept car svela il futuro Citroen ELO concept car dell’anno 2026: nuova idea di mobilità(Adnkronos) – Il Citroen ELO si aggiudica il titolo di Concept Car dell’Anno 2026, confermandosi come una delle proposte più innovative nel panorama... L’Altra Metà della Luce: Gran Finale al Riot Concept Store tra Arte, Solidarietà e Diplomazia CulturaleSi conclude con una matinée di straordinaria caratura umana e istituzionale la mostra fotografica “L’Altra Metà della Luce” dell’artista...