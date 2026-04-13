Anteprima a Roma | il futuro è compatto elettrico e si chiama Kia EV2

A Roma si apre una nuova fase nel settore automobilistico con l’anteprima della Kia EV2, un modello compatto ed elettrico. La città sta vivendo una trasformazione nei modi di spostarsi e questo evento permette al pubblico di conoscere da vicino questa novità. Nei prossimi giorni sarà possibile vedere e toccare con mano il veicolo, che rappresenta un passo verso un futuro più sostenibile.