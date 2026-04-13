Anteprima a Roma | il futuro è compatto elettrico e si chiama Kia EV2
A Roma si apre una nuova fase nel settore automobilistico con l’anteprima della Kia EV2, un modello compatto ed elettrico. La città sta vivendo una trasformazione nei modi di spostarsi e questo evento permette al pubblico di conoscere da vicino questa novità. Nei prossimi giorni sarà possibile vedere e toccare con mano il veicolo, che rappresenta un passo verso un futuro più sostenibile.
Il modo di vivere la città sta cambiando, e questo fine settimana si potrà finalmente scoprire da vicino. Debutta ufficialmente Kia EV2, il nuovo SUV elettrico compatto pensato per accompagnare ogni giornata con naturalezza, stile e semplicità.L'anteprima da non perdere da Kia Auto Royal.🔗 Leggi su Romatoday.it
Kia EV2, il SUV elettrico compatto che amplia l’accesso alla mobilità urbanaMILANO (ITALPRESS) – Con EV2, Kia introduce un SUV elettrico di segmento B pensato per il mercato europeo.
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