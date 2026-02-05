Katia Follesa e Angelo Pisani | Siamo separati ma l’amore è sempre lì

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono ufficialmente separati due anni fa, ma i due parlano ancora di loro con dolcezza. Durante l’ultima puntata di La Volta Buona, Pisani ha confermato che la rottura è avvenuta nel 2024, dopo quasi vent’anni insieme. Nonostante la separazione, entrambi sottolineano che il sentimento resta vivo e che l’amore tra loro non si è spento. La loro sincerità apre uno spiraglio su un rapporto complesso, fatto di rispetto e ricordi condivisi.

**** A La Volta Buona, il 5 febbraio 2026, Angelo Pisani ha parlato apertamente della fine del suo matrimonio con Katia Follesa, confermando che la separazione è avvenuta nel 2024, dopo quasi vent’anni di relazione. Il momento è stato descritto come un passaggio naturale, non un rottame emotivo, e l’attore ha sottolineato che “l’amore è sempre lì”, ma non necessariamente in forma di matrimonio o coppia. Nel corso della puntata, ha espresso con chiarezza come la sua ex compagna sia rimasta “il grande amore della mia vita”, ma con un nuovo tipo di connessione, che non implica più il vincolo matrimoniale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Katia Follesa e Angelo Pisani dimostrano che, anche dopo la fine di una relazione, è possibile mantenere un rapporto di affetto e rispetto reciproco.

Katia Follesa ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di Vincenzo Ferrera e del suo ex Angelo Pisani.

Katia Follesa festeggia insieme a Vincenzo Ferrera e al suo ex Angelo Pisani, lui: Se è felice, lo sono anch’ioUna lezione di amore post-matrimoniale quella offerta da Angelo Pisani. L’attore ha raccontato la serenità ritrovata con Katia Follesa, suggellata da una festa di compleanno in cui l’ex marito e il ... fanpage.it

Katia Follesa, Angelo Pisani a La volta buona: È finito il matrimonio, non l'amoreA dimostrarlo anche la presenza di Pisani al compleanno della comica lo scorso 12 gennaio, festa alla quale ha partecipato anche il nuovo compagno di lei, Vincenzo Ferrara. L’amore cambia fisionomia. adnkronos.com

