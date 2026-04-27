Kate e William hanno cambiato casa per dare il via a un nuovo capitolo della sua vita

Kate Middleton e il principe William si sono trasferiti a Forest Lodge alcuni mesi fa. La decisione di cambiare residenza è stata annunciata senza dettagli specifici sulle ragioni. Il loro spostamento rappresenta un passo importante nella loro vita privata, senza che siano stati forniti ulteriori motivazioni ufficiali. La scelta di cambiare casa è stata comunicata pubblicamente, senza indicare eventuali legami con questioni pubbliche o personali.

Kate Middleton e il principe William si sono trasferiti a Forest Lodge da qualche mese ma la cosa che in pochi sanno è che lo hanno fatto per un motivo tutt'altro che casuale: hanno voluto dare il via a un nuovo capitolo della loro vita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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