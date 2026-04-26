Alla fine dello scorso anno, Kate Middleton e il Principe William hanno trasferito la loro residenza nella dimora chiamata Forest Lodge, situata nella tenuta di Windsor. La nuova casa rappresenta per loro un cambiamento importante, segnando l’inizio di una nuova fase della loro vita. La residenza si trova all’interno di un’area di proprietà reale e si aggiunge alle altre abitazioni della famiglia reale britannica.

Kate Middleton e il Principe William si sono trasferiti alla fine dello scorso anno nella loro dimora definitiva, Forest Lodge, nella tenuta di Windsor. Questo cambio di vita non è stato affatto casuale e, secondo gli esperti, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo delle loro vite. Kate Middleton e il nuovo inizio a Fortest Lodge. Il Principe e la Principessa di Galles si sono posti un compito impegnativo lo scorso anno, traslocando poche settimane prima di Natale. Dopo alcuni anni difficili nella loro precedente casa, l’Adelaide Cottage, Kate, William e i bambini hanno trasferito la loro residenza principale a Forest Lodge, una dimora di otto camere da letto classificata come monumento storico di Grado II, che molti ritengono sarà la loro “casa per sempre”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, perché la nuova casa segna “l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita”

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