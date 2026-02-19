ATP di Doha 2026 Sinner batte Popyrin e conquista i quarti di finale

Jannik Sinner ha vinto contro Popyrin all’ATP di Doha, assicurandosi un posto nei quarti di finale. La partita di mercoledì 18 febbraio si è giocata sul cemento qatariota, con il tennista italiano che ha dominato il match fin dalle prime battute. Sinner ha sfruttato con efficacia le occasioni e ha chiuso il set decisivo con un ace potente. La vittoria permette a Sinner di proseguire la corsa nel torneo, che prosegue fino alla semifinale prevista per il weekend.

Doha – Jannik Sinner si prende i quarti dell’Atp di Doha. Mercoledì 18 febbraio, il tennista azzurro ha battuto l’australiano Alexei Popyrin negli ottavi del torneo 500 qatariota. Sinner si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo una partita più equilibrata del previsto. Nel primo set Sinner trova ottima continuità con la prima, che gli permette di chiudere rapidamente i propri turni di battuta e piazzare il break al sesto game. Nonostante l’ottimo livello mostrato da Popyrin in risposta, l’australiano non si avvicina mai al controbreak e l’azzurro si prende il parziale 6-3. Più equilibrio del secondo, con la partita che si compone anche di colpi spettacolari.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Sinner batte Popyrin e accede ai quarti all’Atp Doha 2026Jannik Sinner ha vinto contro Popyrin e si è qualificato per i quarti di finale all’ATP Doha 2026. LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il n.2 a caccia dei quarti di finaleJannik Sinner ha conquistato una vittoria importante contro Alexei Popyrin per avanzare agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ci sono Sinner e Alcaraz: tutto quello che c'è da sapere sull'Atp di Doha; ATP Doha 2026, quando il sorteggio? I possibili avversari di Sinner turno per turno; Atp Doha 2026: tabellone, calendario, date, orari, tv; ATP Doha, Sinner debutta contro Machac: il tabellone. Dove vedere in tv Sinner-Mensik oggi, ATP Doha 2026: orario giovedì 19 febbraio e streamingProsegue senza soluzione di continuità il programma dei Qatar Open 2026 di tennis: si disputeranno tutti nello stesso giorno i quarti di finale, previsti ... oasport.it ATP 500, Doha: ecco il tabellone dei quarti di finale!ATP 500, Doha: sono finiti gli ottavi di finale e quindi di seguito troverete il tabellone con gli accoppiamenti dei quarti di finale! generationsport.it Sinner all'ATP Doha: "Con Mensik sarà dura: dovrò alzare il livello". VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com Atp Doha 2026, Sinner-Mensik ai quarti: a che ora si gioca e dove vederla in tv facebook