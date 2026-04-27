Juventus Women-Roma 0-1 | scudetto sempre più lontano per le bianconere

Al “Pozzo-La Marmora” di Biella, la Juventus Women ha perso 1-0 contro la Roma, mantenendo le speranze di vincere lo scudetto molto ridotte. La partita si è conclusa con un gol decisivo per le ospiti, mentre le padrone di casa non sono riuscite a segnare. La squadra di Massimiliano Canzi ha subito questa sconfitta dopo aver già rallentato nelle precedenti gare di campionato.

Al “Pozzo-La Marmora” di Biella la Juventus Woman si ferma ancora. La squadra di Massimiliano Canzi perde 1-0 contro la Roma, attuale capolista, nella diciannovesima giornata di Seria A Woman, vedendo svanire definitivamente le speranze scudetto e complicarsi anche la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita. Una partita intensa e combattuta, decisa da un episodio nella ripresa: la rete di Dragoni al 15? del secondo tempo condanna le bianconere. Primo tempo: tra pericolosità ed equilibrio. Il match si apre con ritmi alti e una Roma subito pericolosa, ma la Juventus Women non è da meno. Le occasioni nel primo tempo non mancano da entrambe le parti: Vangsgaard sfiora il gol, mentre Bonansea crea superiorità sulle fasce.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Women-Roma, 0-1: scudetto sempre più lontano per le bianconere Notizie correlate Juventus Women Roma 0-1 LIVE: Rusek tiene in piedi le bianconeredi Mauro MunnoJuventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A... Juventus Women Lazio 0-0: non entra mai, scudetto lontanoOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A Women | Juventus-Roma | La partita; Calcio, Serie A femminile: Juventus sconfitta a Biella dalla Roma, decide Dragoni al 59?; La Roma Femminile batte la Juventus e ipoteca lo Scudetto; Serie A Women Athora 2025/26 - Juventus - Roma 0-1: gli Highlights - Video. Juventus Women-Roma 0-0, fischio d'inizio del match1' Fischio d'inizio, si parte a Biella. FORMAZIONI UFFICIALI Juventus (3-4-3): Rusek; Kullberg, Salvai, Lenzini; Thomas, Wälti, Schatzer, Carbonell; Beccari, ... tuttojuve.com Juventus Women-Roma 0-0: Vangsgaard pericolosa39' – Tentativo Juve: Bonansea cerca l'uno due con Carbonell che viene chiusa dalla difesa della Roma. 27' – Nessuna decisione dopo la revisione in ... tuttojuve.com Serie A Women | Juventus-Roma | Il commento di Mister Canzi Le dichiarazioni di Massimiliano Canzi al termine del match tra Juventus e Roma, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women. IL COMMENTO DI MISTER CANZI «Noi ricerchiamo se - facebook.com facebook Le pagelle delle giocatrici della Juventus Women dopo il ko con la Roma Rusek è di nuovo la migliore in campo I giudizi completi nel primo commento x.com