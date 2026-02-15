Juventus Women Lazio 0-0 | non entra mai scudetto lontano

La partita tra Juventus Women e Lazio si è conclusa senza reti, lasciando il sogno scudetto lontano per le bianconere. La Juventus ha dominato il possesso palla, ma ha faticato a trovare la via del gol, nonostante diverse occasioni nel secondo tempo. La Lazio si è difesa con ordine, impedendo alle avversarie di segnare. La sfida si è giocata sotto una pioggia battente, che ha complicato i passaggi e i dribbling.