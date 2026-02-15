Juventus Women Lazio 0-0 | non entra mai scudetto lontano
La partita tra Juventus Women e Lazio si è conclusa senza reti, lasciando il sogno scudetto lontano per le bianconere. La Juventus ha dominato il possesso palla, ma ha faticato a trovare la via del gol, nonostante diverse occasioni nel secondo tempo. La Lazio si è difesa con ordine, impedendo alle avversarie di segnare. La sfida si è giocata sotto una pioggia battente, che ha complicato i passaggi e i dribbling.
di Mauro Munno Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quattordicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive in campionato e dal pareggio in Germania col Wolfsburg. La classifica obbliga però le bianconere al successo per alimentare la rincorsa scudetto. Oggi con la Lazio servono i tre punti. Juventus Women Lazio 0-0: sintesi e moviola. 81? Clamorosa occasione Juve – Triangolo in area tra Capeta e Krumbiegel con la prima che conclude a botta sicura di testa in area piccola.
La Juventus Women affronta il Lazio oggi, perché vuole consolidare la posizione in classifica.
Juventus Women-Lazio 0-0: bianconere vicine al vantaggio con LenziniINTERVALLO 48' – Finisce il primo tempo. 45' – Giallo Juve: ammonita Thomas, per un fallo su Martin. 35' – Conclusione Juve: Cambiaghi col ...
Juventus Women-Lazio 0-0: grande parata di Durante su Capeta50' –Chance Lazio: con il destro Visentin per poco non trova in area la porta bianconera. 37' – Fvs: arbitro osserva l'azione a caccia di un'irregolarita, ma nulla di fatto. 36' – Occasione Juve: ...
