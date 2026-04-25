Juventus Women Roma 0-1 LIVE | Rusek tiene in piedi le bianconere

Nella diciannovesima giornata di Serie A Women, la partita tra Juventus Women e Roma si è conclusa con la vittoria delle romane per 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Rusek, che ha permesso alle ospiti di portare a casa i tre punti. Durante l’incontro sono state registrate varie azioni da entrambe le squadre, con alcune occasioni per le bianconere che, però, non sono riuscite a segnare. La cronaca si è concentrata sui momenti chiave del match e sulle decisioni dell’arbitro.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Diciannovesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la sosta, è alla resa dei conti. Le bianconere di Canzi sono attese dalla sfida con la Roma capolista e devono blindare il terzo posto che vale la Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-1: sintesi e moviola. 78? Altro intervento decisivo di Rusek – Giugliano a tu per tu, si oppone ancora l’estremo difensore austriaco 77? Rusek tiene in piedi la Juve – Giugliano mette Viens davanti alla porta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma 0-1 LIVE: Rusek tiene in piedi le bianconere Juventus-Roma 2-1: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Juventus Women Roma LIVE: Kullberg titolare, confermata Rusekdi Mauro MunnoJuventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A... Juventus Women Lazio LIVE: esordio per Rusek, Girelli titolareCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juventus - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Juventus Women vs Roma Women; Serie A Women Athora – Juventus-Roma il clou della quartultima giornata. Profumo di scudetto per le giallorosse, l’Inter ci crede ancora; Preview: Juventus Women vs Roma. Juventus Women-Roma 0-0: Vangsgaard pericolosa39' – Tentativo Juve: Bonansea cerca l'uno due con Carbonell che viene chiusa dalla difesa della Roma. 27' – Nessuna decisione dopo la revisione in ... tuttojuve.com Juventus Women-Roma 0-0, secondo tempo: Vangsgaard pericolosa nel primo tempo1' st – Ripreso il gioco sullo 0-0. Cambio Roma: fuori Pandini dentro Csiki. INTERVALLO 45'+6' – Finisce il primo tempo. 45'+4' – Occasione ... tuttojuve.com Big match per la #JuventusWomen Segui con noi #JuveRoma LIVE x.com La Serie A Women manda in scena la sfida tra Juventus e Roma. Le giallorosse a caccia dei tre punti per ipotecare il titolo, mentre per le bianconere [ importante blindare il piazzamento per la Champions League. Dove vedere la partita nel primo - facebook.com facebook