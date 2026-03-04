Il campionato entra nella sua fase più intensa e le squadre sono impegnate in undici partite fondamentali per conquistare un posto in Champions League. Al momento, l’Inter guida la classifica con 67 punti, ma la corsa per l’ultimo biglietto europeo resta molto aperta e ogni squadra deve affrontare incontri chiave nelle prossime settimane.

La Roma è quarta con un margine ridotto nella corsa alla Champions League, saranno decisivi gli scontri diretti e un calendario impegnativo nelle ultime undici giornate. Il campionato entra nella sua fase più delicata e, alle spalle dell'Inter capolista con 67 punti, la lotta per l'ultimo pass nella prossima Champions League resta apertissima. Il Milan insegue a 57, mentre il gruppo che si gioca il quarto gradino è racchiuso in un margine sottile: Napoli a 53, Roma a 51, Como a 48, con la Juventus immediatamente a ridosso e l'Atalanta più defilata ma ancora in corsa.

© Sololaroma.it - Roma, undici partite per blindare l’Europa: calendario e incastri della corsa Champions

