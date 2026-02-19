Juventus | Spalletti confermato ma serve la Champions
La Juventus ha scelto di confermare Luciano Spalletti come allenatore, confermando così la fiducia nel suo progetto. La decisione deriva dai recenti risultati, che hanno mostrato miglioramenti tangibili, anche se la squadra deve ancora qualificarsi in Champions League. I dirigenti bianconeri vogliono puntare sulla stabilità e sulla crescita, aspettandosi una svolta decisiva nella prossima stagione. La strada verso la qualificazione europea resta una priorità, e tutto il club si prepara a concentrarsi su questa sfida.
La Juventus ha tracciato la rotta, e al timone del domani bianconero figura ancora, con decisione, il nome di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha saputo conquistare l’ambiente grazie a una metamorfosi tattica che ha restituito alla “Vecchia Signora” una qualità di manovra smarrita da tempo, ma l’estetica, a Torino, non è mai stata un fine ultimo. Il sodalizio bianconero, scosso dall’ uscita prematura dalla Coppa Italia e con il percorso europeo appeso al filo sottilissimo del ritorno contro il Galatasaray, si trova dinanzi a un bivio esistenziale. Il dogma è chiaro: «Nessuno tocchi Spalletti», a patto che la qualificazione alla prossima Champions League non sfumi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
