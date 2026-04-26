Nel match di domenica sera a San Siro, Milan e Juventus si sono affrontate senza reti, finendo con uno 0-0. Entrambe le squadre hanno portato a termine la partita senza segnare, mantenendo il risultato invariato fino al fischio finale. Dopo il confronto, l’allenatore dei padroni di casa ha dichiarato di essere soddisfatto del punto portato a casa, mentre il tecnico ospite ha parlato di un ultimo sforzo in vista della qualificazione in Champions League.

Milano, 26 aprile 2026 - Vince la noia a San Siro. Milan e Juventus non si fanno male nel Sunday Night della 22° giornata di Serie A. Con questo pareggio, i rossoneri mantengono il terzo posto in classifica con tre lunghezze di margine proprio sulla Vecchia Signora, a sua volta a +3 sulla coppia Como-Roma. A sorridere è quindi soprattutto il Diavolo. "E' stata una gara equilibrata e tattica. Noi abbiamo collezionato un paio di opportunità, così come la Juve - l'analisi di Massimiliano Allegri - Loro hanno cambi importanti, specie sugli esterni. I ragazzi hanno difeso bene, fatta eccezione per un cross colpito da David. Siamo soddisfatti per il punto, la posta in palio era alta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Juve 0-0, Allegri: "Contenti del pari". Spalletti: "Ultimo sforzo per la Champions"

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