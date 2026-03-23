Juventus Next Gen Ternana rinviata ufficialmente a causa degli impegni internazionali dei giovani talenti chiamati a rappresentare le selezioni. La Juventus Next Gen non scenderà in campo questo fine settimana per affrontare la Ternana. L’attesa sfida valida per il girone B, originariamente prevista per domenica, è stata ufficialmente posticipata. La dirigenza ha accolto la comunicazione della Lega Pro, ratificando lo spostamento della gara. Il motivo principale di questa variazione di calendario risiede nell’assenza di tre pedine fondamentali a disposizione dello staff. I bianconeri dovranno infatti rinunciare momentaneamente a Faticanti, Puczka e Licina, tutti convocati per difendere i colori delle rispettive selezioni giovanili in ambito europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ternana rinviata: quando si giocherà la sfida di Serie C che è stata posticipata! Data e orario ufficiali

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