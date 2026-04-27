Juventus Next Gen-Bra 2-2 | quinto posto confermato ai playoff c’è la Vis Pesaro

La Juventus Next Gen ha concluso la regular season con un pareggio 2-2 nel derby contro il Bra, raggiungendo il settimo risultato utile consecutivo. La partita si è giocata in Piemonte e ha confermato il quinto posto in classifica. La squadra bianconera ha mantenuto la posizione, mentre la Vis Pesaro si è qualificata ai playoff. La partita si è disputata senza cambiamenti nelle posizioni di classifica finali rispetto alle ultime giornate.

La Juventus Next Gen chiude la regular season con un pareggio per 2-2 nel derby piemontese contro il Bra, centrando il settimo risultato utile consecutivo. Al Giuseppe Moccagatta la squadra di Massimo Brambilla, avanti di due reti, non riesce a difendere il vantaggio e si deve accontentare di un punto nell’ultima uscita casalinga del girone. Un pareggio che consente di blindare il quinto posto a quota 53 punti e di presentarsi al primo turno playoff come testa di serie contro la Vis Pesaro. Next Gen concreta: Gunduz e Oboavwoduo firmano il doppio vantaggio. Avvio brillante della Next Gen, che sblocca il match all’8? con una perla di Gunduz. L’ex Triestina, servito da Amaradio, si libera con eleganza di un avversario e lascia partire una conclusione dalla distanza rasoterra che batte il portiere ospite Franzini.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Next Gen-Bra 2-2: quinto posto confermato, ai playoff c’è la Vis Pesaro Notizie correlate Juventus Next Gen unica Seconda Squadra ai playoff: col Bra nuovo record a portataSorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: Licina titolaredi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie C | Juventus Next Gen-Bra | La partita; Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Serie C | Juventus Next Gen-Bra | Le formazioni ufficiali; VIDEO. Juventus Next Gen-Bra 2-2: gol e highlights. La Juventus Next Gen si fa rimontare dal Bra: al Moccagatta finisce 2-2Diretta Juventus Next Gen-Bra di Domenica 26 aprile 2026: bianconeri avanti con Gunduz e Oboavwoduo, Rabuffi accorcia e un autogol di Pagnucco nel finale vale il pari ... calciomagazine.net Juve Next Gen, 2-2 col Bra e quinto posto playoff: chi affronteranno i bianconeriLa Juve Next Gen chiude la regular season con un pareggio. Contro il Bra finisce 2-2 al termine di una gara vivace, in cui i bianconeri si fanno rimontare ma mantengono comunque saldo il quinto posto ... tuttosport.com Il Bra chiude la stagione con un emozionante 2-2 in rimonta contro la Juventus Next Gen! Scopri come i giallorossi hanno lottato con cuore e determinazione in vista dei cruciali play-out. Clicca per leggere l'articolo completo! - facebook.com facebook La Juventus Next Gen chiude quinta in campionato L'avversaria dei bianconeri ai playoff x.com