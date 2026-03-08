Juventus-Pisa 4-0 le pagelle | Conceicao brilla David stecca Spalletti fa gruppo

Nella partita tra Juventus e Pisa, i bianconeri hanno conquistato una vittoria di 4-0, con il gol decisivo nel secondo tempo. Conceicao si è distinto tra i giocatori in campo, mentre David ha avuto una prestazione sotto tono. L'allenatore ha scelto di fare gruppo, gestendo le formazioni e le sostituzioni durante la gara.

Poker bianconero allo Stadium. Cambiaso sblocca, Yildiz e Thuram chiudono i conti. Boga firma il finale mentre David delude. La Juventus risponde presente e travolge il Pisa con un poker tutto maturato nel secondo tempo. Dopo una prima frazione contratta e avvolta da qualche fantasma di troppo, i bianconeri di Luciano Spalletti si sciolgono al 54' e dilagano, offrendo sprazzi di grande calcio e, soprattutto, un'immagine di compattezza che scaccia le nubi delle ultime settimane.

