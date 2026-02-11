Inter-Juve le ultime dalle infermerie | Barella scalpita Conceiçao punta San Siro

Questa mattina le notizie dalle infermerie delle due squadre cambiano i piani delle prossime sfide. Barella si riscalda in vista della partita, anche se ancora non è sicuro di scendere in campo. Con lui, anche Calhanoglu sarà pronto a tornare in lista, ma Chivu preferisce non rischiarlo. Dall’altra parte, la Juve si prepara con Kelly che torna a partire dal primo minuto, mentre Conceiçao si concentra sul match di San Siro.

Inter e Juventus si avvicinano al derby d’Italia tra segnali incoraggianti e ultimi nodi da sciogliere. In casa nerazzurra tornano a disposizione pedine fondamentali come Barella e Calhanoglu. Alla Continassa, invece, Conceiçao spinge per rientrare tra i titolari, con Spalletti pronto a puntare sull’undici migliore per la sfida di San Siro. Finalmente in gruppo, proprio nella partita che avvicina una delle sfide più sentite dell’anno: ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo la cinquina al Sassuolo, Cristian Chivu ha rivisto due dei suoi tre infortunati. E allora riecco in gruppo, senza alcuna limitazione, sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

