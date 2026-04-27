Juventus i top e i flop di San Siro | Conceicao bene Boga spento

Nel match tra Milan e Juventus terminato 0-0 a San Siro, la squadra di casa ha mostrato un gioco più aggressivo, mentre i bianconeri hanno gestito la partita con attenzione. Conceicao si è distinto positivamente, contribuendo a una buona fase difensiva, mentre Boga è stato meno presente in attacco, senza riuscire a trovare spazi pericolosi. La Juventus ha mantenuto il vantaggio di tre punti sulla Roma e sul Como in classifica.

Milan – Juventus finisce 0-0. La Juventus scende in camp o a San Siro ed esce con un pareggio che fa rimanere i bianconeri a +3 da Roma e Como. Al triplice fischio il tabellino segna 0-0: un punto che premia la solidità difensiva L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, i top e i flop di San Siro: Conceicao bene, Boga spento Notizie correlate Atalanta-Juventus, top e flop: Boga e Holm bene, Thuram rimandatoLa Juventus espugna la “New Balance Arena” e si riprende il quarto posto in classifica, superando momentaneamente il Como. Udinese-Juventus 0-1, i top e i flop: Boga e Yildiz infinitiLa Juventus vince alla Dacia Arena La Juventus vince 1-0 in casa dell’Udinese e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa Champions,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Reti inviolate e luci spente a San Siro, Milan-Juve 0-0; Le 5 verità di Milan-Juventus 0-0: pareggio utile a entrambe, Yildiz e Pulisic preoccupano; Pagelle di Milan-Juventus 0-0: difese da bunker e un punto a testa. A San Siro non vince lo spettacolo; Il pallonetto di Leao, Yildiz fulmina l'Inter: la top gol di Milan-Juve Serie A Enilive. Pagelle di Milan-Juventus 0-0: difese da bunker e un punto a testa. A San Siro non vince lo spettacoloSerie A, Milan-Juventus: Allegri e Spalletti si annullano a vicenda in una gara in cui spiccano le difese. Il match di San Siro è carico di agonismo ma con poco spettacolo ... sport.virgilio.it PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio PulisicMilan-Juve, super sfida della 34° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match del 'Meazza' ... calciomercato.it Spari sull’America Business rosso sui migranti: via dall’Albania 2 migranti su 3 La Fenice solleva la Venezi Sbadigli a San Siro: Milan-Juve 0:0 La prima pagina del Giornale è in edicola x.com Thank you, Interisti See you next Sunday at San Siro! - facebook.com facebook