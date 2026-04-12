Atalanta-Juventus top e flop | Boga e Holm bene Thuram rimandato

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, alcuni giocatori si sono distinti per le loro prestazioni. Boga e Holm sono stati tra i protagonisti positivi, mentre Thuram ha avuto una prova meno convincente. La Juventus ha vinto la sfida in trasferta, conquistando temporaneamente il quarto posto in classifica e superando il Como. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha ottenuto tre punti importanti.

La Juventus espugna la “New Balance Arena” e si riprende il quarto posto in classifica, superando momentaneamente il Como. In una sfida carica di tensione e significati europei, a decidere il match è stato il più classico dei gol dell’ex: Jérémie Boga. La gestione della gara da parte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Atalanta-Juventus, top e flop: Boga e Holm bene, Thuram rimandato Juventus-Benfica 2-0, top e flop: McKennie sontuoso, Bremer rimandatoI top e i flop della sfida di Champions tra Juventus e Benfica vinta 2-0 dai bianconeri di Luciano Spalletti I top della Juventus Di Gregorio 6,5;... Juventus, i convocati per l’Atalanta: Spalletti chiama Holm e Boga, c’è YildizScelte ufficiali in casa Juventus per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.