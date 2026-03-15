Udinese-Juventus 0-1 i top e i flop | Boga e Yildiz infiniti

Nella partita tra Udinese e Juventus, i bianconeri si sono imposti con un punteggio di 1-0 alla Dacia Arena. La squadra torinese ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa alla qualificazione in Champions League, dimostrando una prestazione caratterizzata da compattezza e maturità. Tra i protagonisti della sfida ci sono stati Boga e Yildiz, considerati tra i migliori in campo.

La Juventus vince alla Dacia Arena La Juventus vince 1-0 in casa dell’Udinese e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa Champions, confermando una prestazione di grande maturità e compattezza. Solidi, compatti tra le linee, con pochissimi rischi concessi e grande reattività in avanti. Controllando il ritmo per quasi tutti i 90 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Udinese-Juventus 0-1, i top e i flop: Boga e Yildiz infiniti Articoli correlati Yildiz falso 9, Boga dal 1': Udinese-Juventus, le probabili formazioniLe scelte di Kosta Runjaic e Luciano Spalletti in vista del match di questa sera (20. Udinese-Juventus: le ufficiali. Spalletti lancia il tridente Yildiz-Boga-ConceiçaoLa Juventus di Luciano Spalletti scende in campo al Friuli per il posticipo delle 20:45, con l’obiettivo dichiarato di blindare la zona Champions e... Aggiornamenti e notizie su Udinese Juventus 0 1 i top e i flop... Temi più discussi: Serie A | Udinese-Juventus | La partita; Serie A, Udinese-Juventus 0-1: Boga manda i bianconeri al quarto posto; Boga consegna 3 punti alla Juve: l'Udinese cade in casa 0-1; Udinese-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga regala tre punti pesanti, la Vecchia Signora torna a respirare aria di Champions. Udinese-Juventus 0-1: video, gol e highlightsLa Juve sale momentaneamente al quarto posto in classifica grazie al successo, in trasferta, contro l’Udinese per 1-0. Match winner dell’incontro è Boga, terzo gol in tre partite che sblocca un primo ... sport.sky.it Udinese-Juventus 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Boga, gli highlightsUdinese-Juventus finisce col risultato di 0-1, a decidere il match è stata la rete di Boga. Bianconeri in zona Champions. Udinese-Juventus di Serie A 0-1: decisivo il gol di Boga. Annullata al 70° una ... fanpage.it UDINESE-JUVENTUS 0-1 Il terzo gol di BOGA e il solito assist di YILDIZ rischiano di essere messi in discussione dal gol regolarissimo annullato a CHICO #Juventus #finoallafine #SerieA facebook Pagelle Udinese-Juventus: Yildiz è una sinfonia (7). Boga mette il turbo (7). Scellerato Koopmeiners (5,5) x.com