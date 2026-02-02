Mateta Juventus si riapre la pista per l’attaccante del Crystal Palace? Stand-by Milan ecco cosa sta succedendo

La Juventus potrebbe tornare a puntare su Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Dopo settimane di silenzio, le voci si riaccendono e i dirigenti bianconeri stanno valutando il da farsi. Nel frattempo, il Milan rimane in attesa, senza muoversi sul mercato. La situazione resta aperta, ma per ora nessuna decisione definitiva.

Mateta Juventus, si riapre la pista per l’attaccante del Crystal Palace? Milan in stand-by, ecco cosa sta succedendo in queste ore. La Juve resta alla finestra, pronta ad approfittare di ogni spiraglio in queste ore frenetiche. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’operazione che porterebbe Jean-Philippe Mateta in rossonero non è ancora conclusa e si attendono risposte a breve. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME L’attaccante del Crystal Palace sta svolgendo delle visite mediche supplementari richieste specificamente dal club milanese, preoccupato per alcuni dubbi emersi sulle condizioni del suo ginocchio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

