Dopo la partita contro il Milan, il tecnico della Juventus ha dichiarato che la squadra non è soddisfatta e che avrebbe preferito ottenere la vittoria. Un giocatore, che ha partecipato alla gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘DAZN’ al termine dell’incontro. La discussione si è concentrata sugli aspetti della prestazione e sui risultati ottenuti, senza ulteriori commenti o analisi.

Francisco Conceicao, giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. «Non siamo contenti, noi volevamo vincere questa partita. Siamo stati gli unici ad avere l’opportunità di fare gol, ma dobbiamo continuare e vincere per centrare la Champions. Cosa cerco di migliorare? Io mi sento bene, la squadra è unita. Io cerco di fare più gol, cerco di aiutare la squadra».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Juventus, Conceicao post Milan: “Non siamo contenti, volevamo vincere”

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