Il club spagnolo ha deciso di tentare nuovamente di prolungare il contratto del difensore tedesco, mentre il dirigente italiano continua a lavorare affinché possa trasferirsi in un’altra squadra. La volontà del giocatore di cambiare aria sembra essere chiara, ma il Real Madrid ha manifestato l’intenzione di trattenere l’atleta, rinnovando il suo accordo attuale. La trattativa tra le parti è in corso, senza ancora un esito definitivo.

di Francesco Spagnolo Rudiger Juve, Comolli insiste per accontentare Spalletti. Ma il Real Madrid non molla e prova a rinnovare il contratto del tedesco. Le ultime. Il calciomercato non dorme mai e, con l’avvicinarsi della sessione estiva, i rumors su un possibile approdo di Rudiger alla Juve si fanno sempre più insistenti. Il club bianconero, alla ricerca di un leader carismatico per blindare la propria retroguardia, ha messo nel mirino un profilo di caratura internazionale che non ha bisogno di presentazioni. Antonio Rudiger, difensore centrale classe 1993 della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con il Real Madrid a fine stagione, resta un obiettivo sensibile della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rudiger Juve, Comolli vuole accontentare Spalletti. Ma il Real Madrid non molla. La posizione del club spagnolo

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Corriere dello Sport ha ideato la #Juve per l'anno prossimo: #Alisson tra i pali e una difesa con #Bremer, #Rudiger, #Cambiaso e #Kalulu A centrocampo #Goretzka e #Thuram per sostenere #Conceicao, #Yildiz e #BernardoSilva Il terminale offensivo x.com