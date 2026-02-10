Adios Juve cessione vicinissima | via per 32 milioni

La Juventus sta chiudendo la cessione di uno dei suoi giocatori. La trattativa si sta avvicinando alla fase finale e la vendita potrebbe essere ufficiale a breve, con un incasso di circa 32 milioni di euro. La società bianconera si muove con decisione sul mercato in uscita, cercando di alleggerire la rosa e trovare nuove opportunità di investimento.

Juve particolarmente attiva per quel che riguarda il calciomercato in uscita: cessione a titolo definitivo ormai a un passo. Per compiere un ulteriore passo in avanti, alla Juve servono un centrocampista di livello internazionale e un top in attacco e la dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro per mettere a segno due grandi colpi in estate. La disponibilità economica a disposizione della Juventus dipenderà soprattutto da quelle che saranno le operazioni in uscita e, proprio in tal senso, arriva una splendida notizia per le casse della Vecchia Signora. Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.

