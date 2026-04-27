Nella partita tra le due squadre, il risultato finale è stato uno 0-0 giocato a San Siro. La squadra di Spalletti ha concluso con cinque tiri, rispetto a uno dell’avversaria, ma ha avuto difficoltà a creare occasioni pericolose a causa di alcuni infortuni. Con Yildiz infortunato e praticamente fuori dal campo, l’attacco si è affidato quasi esclusivamente a Conceiçao, che ha cercato di guidare l’offensiva.

Per la prima volta nella storia del campionato a girone unico, Milan e Juve hanno fatto 0-0 sia all’andata che al ritorno. Risultato che hanno ripetuto quattro volte negli ultimi cinque incroci. La sfida del Diavolo con la Signora sta diventando la Corazzata Potëmkin della Serie A. Ci asteniamo dal commento del ragionier Ugo Fantozzi, diciamo solo che ci siamo divertiti di più in altre partite. I due allenatori comunque sono usciti col sorriso, più o meno mascherato. Vero che Roma e Como, le inseguitrici al posto Champions, hanno rosicchiato 2 punti, ma è anche vero che il vantaggio sulle quinte resta rassicurante, soprattutto per il Milan, e mancano solo quattro partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, a San Siro si è vista una squadra in salute. Se solo avesse un attaccante...

Notizie correlate

Inter Juve, formazione fatta per 10/11: Spalletti ha un solo dubbio da sciogliere in vista del big match di San Siro. Ultimedi Redazione JuventusNews24Inter Juve, il ballottaggio sulla trequarti tiene banco con il portoghese in leggero vantaggio sull’olandese per partire...

Milan Juve si gioca a San Siro e… sul mercato! Tutti gli obiettivi in comune in vista della sessione estivadi Luca FiorettiMilan Juve, la grande sfida non si gioca solo a San Siro per il secondo posto ma infiamma anche il mercato con i grandi parametri...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Milan-Juve, San Siro verso il tutto esaurito. Gullit premiato nel prepartita; Milan e Juve non si fanno male, finisce senza reti a San Siro; AC Milan-Juventus, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; A San Siro si gioca a tennis: Milan-Juventus finisce 1-6.

Lewandowski, l’agente a San Siro per Milan-Juve: inizia il giro delle sette chieseLa società bianconera balla tra il rinnovo di Vlahovic e l’ingaggio del polacco. In porta si fa sempre più concreto l’arrivo del brasiliano Alisson ... tuttosport.com

Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions ... fanpage.it

#Lewandowski, l’agente a San Siro per Milan-Juve: inizia il giro delle sette chiese x.com

Milan-Juventus è stata UNA PRIMA VOLTA per Jeremie Boga. L'ivoriano al minuto 72 del match di San Siro ha trattenuto Saelemaekers per evitare una ripartenza venendono così ammonito dall'arbitro Sozza. Per l'esterno bianconero si è trattato del primo cart - facebook.com facebook