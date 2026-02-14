Inter Juve formazione fatta per 10 11 | Spalletti ha un solo dubbio da sciogliere in vista del big match di San Siro Ultime

Spalletti ha deciso la formazione per il derby di questa sera, lasciando un solo dubbio sulla trequarti. Il tecnico toscano preferisce il portoghese all’olandese, che resta in corsa per una maglia da titolare. La decisione si basa su un’analisi delle ultime prestazioni e sulla condizione fisica dei giocatori.

Inter Juve, il ballottaggio sulla trequarti tiene banco con il portoghese in leggero vantaggio sull’olandese per partire dal primo minuto. L’attesa per il Derby d’Italia sta per finire e la tensione sale vertiginosamente man mano che ci si avvicina al calcio d’inizio. La Juventus è pronta a scendere sul prato di San Siro per una sfida che vale molto più dei tre punti in palio, ma Luciano Spalletti si porta dietro un ultimo, decisivo dubbio di formazione che scioglierà solo a ridosso del match. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore toscano ha ormai definito l’ossatura della squadra per dieci undicesimi, ma c’è ancora una casella cruciale da riempire nel reparto avanzato, un incastro che potrebbe cambiare radicalmente il volto tattico della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L’Inter ha subito 10 gol su corner questa stagione, un dato che preoccupa Spalletti in vista della partita contro la Juventus di sabato.

Spalletti si prepara al derby d’Italia con due recuperi importanti.

