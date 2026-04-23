Danza Nuoro conquista Roma | trionfo d’oro per la Happy Dancing

La scuola di danza Happy Dancing di Nuoro ha vinto il Danza Contest nazionale a Roma. La vittoria è arrivata dopo aver superato le selezioni regionali svoltesi a Selargius. Le ballerine hanno ottenuto il primo posto nel concorso, portando a casa un premio d’oro. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e si è svolta nella capitale.

? Cosa sapere La scuola Happy Dancing di Nuoro vince il Danza Contest nazionale a Roma.. Il trionfo delle ballerine segue le selezioni regionali tenutesi a Selargius.. Le giovani ballerine della scuola Happy Dancing hanno conquistato il palcoscenico del teatro Alberto Sordi a Roma nei giorni 18 e 19 aprile, portando Nuoro sul gradino più alto del Danza Contest nazionale. Il trionfo della compagine nuorese arriva dopo il superamento delle selezioni regionali tenutesi a Selargius. La vittoria nella capitale non è un caso isolato, ma il risultato di un percorso iniziato venticinque anni fa, quando la scuola ha mosso i primi passi, accumulando nel tempo successi di rilievo in ambito europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danza, Nuoro conquista Roma: trionfo d’oro per la Happy Dancing Notizie correlate Nuoro conquista Roma: la Charlie Academy domina il Danza ContestI giovani ballerini della Charlie Academy di Nuoro hanno conquistato la vetta del Danza Contest nazionale a Roma, portando a casa due primi posti e... Danza a Roma: il trionfo di Preljocaj con l’Eleonora AbbagnatoDal 14 al 19 aprile, il Teatro Nazionale ospiterà una rassegna coreografica d’eccezione dedicata ad Angelin Preljocaj.