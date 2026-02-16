Judo | il weekend di Pordenone tra il kata europeo e il Trofeo Italia Villanova

A Pordenone, nel weekend, si sono svolti importanti eventi di judo a causa della presenza di atleti provenienti da tutta Europa, attirando numerosi appassionati e praticanti sul tatami. La città ha visto sfide di alto livello e dimostrazioni di tecnica, con l’obiettivo di confrontarsi tra esperti e giovani promesse del settore. In particolare, il torneo ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno dimostrato le proprie capacità durante le gare e le esibizioni di kata, un modo per mettere in mostra precisione e tradizione.

Pordenone ha ospitato un fine settimana intenso di judo, dedicato al kata, tra appuntamenti internazionali e nazionali che hanno portato sul tatami atleti da tutta Europa.Al palazzetto Flora si è svolto l’EJU Kata Tournament, gara internazionale che ha visto la partecipazione di 11 nazioni e 136 atleti complessivi. L’Italia ha chiuso al primo posto nel medagliere con 11 ori, 7 argenti e 6 bronzi, risultato che conferma la solidità del movimento azzurro in un contesto tecnico di alto livello, con la presenza di coppie già medagliate a Europei e Mondiali.Molte le coppie italiane impegnate, con diverse prime esperienze internazionali soprattutto tra i cadetti (U18), segnale della crescita del settore giovanile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Judo: a Pordenone doppio impegno con il kata europeo e nazionale Sabato 14 febbraio, il tatami di Pordenone si riempie per un grande appuntamento internazionale. Judo, a Veroli il debutto del Trofeo Italia: in gara U18 e U21 da tutta Italia A Veroli si svolge il debutto del Trofeo Italia “Città di Veroli”, una competizione nazionale di judo per le categorie Under 18 e Under 21, maschili e femminili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Judo, prima intensa giornata alla European Cadet Cup di Roma; Due pesanti medaglie per il Judo pugliese; Il Cus Ferrara Judo si sdoppia nel week end su due tatami e conquista tantissime medaglie tra Bologna e Monselice; European Cadet Cup 2026: il bilancio del torneo al PalaPellicone. Judo, il Grand Slam di Parigi apre la nuova stagione. Scutto e Bellandi guidano la spedizione azzurraNel weekend in cui la maggior parte dei riflettori dello sport mondiale sarà rivolta verso l'Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it Judo, nel weekend a Roma la Coppa Europea U18 a Parigi il Grande SlamDue grandi appuntamenti nelle due capitali europee nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 febbraio. Tutte le gare in diretta su judo.tv e quelle francesi anche su Sky Sport ... romatoday.it Calato il sipario sul Trofeo Italia “Villanova”, seconda tappa del del Circuito Nazionale Kata Pubblicati tutti i risultati La news https://shorturl.at/bfxPk - facebook.com facebook