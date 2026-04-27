Il 26 aprile si svolge a Castel Maggiore il Trofeo Italia Kata, una competizione di judo che vede la partecipazione di 126 coppie di judoka. L’evento rappresenta una delle principali occasioni per mettere in mostra le abilità tecniche dei giovani atleti coinvolti. La manifestazione si svolge in un contesto ufficiale e coinvolge diverse categorie di livello, attirando appassionati e operatori del settore.

? Cosa sapere 126 coppie di judoka partecipano al Trofeo Italia Kata a Castel Maggiore il 26 aprile.. L'evento funge da test tecnico per gli azzurri in vista degli Europei di Sarajevo.. Il Centro Tecnico Regionale dell’Emilia-Romagna ha ospitato il 26 aprile 126 coppie impegnate nel Trofeo Italia di Judo Kata 2026, segnando un afflusso record per l’ultima tappa nazionale prima degli Europei di Sarajevo. L’appuntamento di Castel Maggiore non è stato solo una competizione, ma un termometro preciso della vitalità di questa disciplina in Italia. Con una partecipazione che ha toccato cifre importanti, il movimento del kata mostra una traiettoria di crescita costante, alimentata dal lavoro capillare svolto dalle società sportive su tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Judo Kata: record a Castel Maggiore, esplode il talento dei giovani

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