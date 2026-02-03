Il Palasport ospita 3° Genoa Open Ju Jitsu | in arrivo oltre 300 atleti da 4 continenti

Il Palasport di Genova si prepara ad accogliere oltre 300 atleti provenienti da quattro continenti. Sabato e domenica, il grande torneo internazionale di Ju Jitsu torna nella città ligure, portando in scena due giorni di gare intense e spettacolari. Gli atleti si sfideranno per conquistare il titolo in questa competizione che ogni anno richiama appassionati e praticanti da tutto il mondo.

Il grande Ju Jitsu internazionale ritorna al Palasport di Genova nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 febbraio. Il 3° Genoa Open Ju Jitsu, dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, viene promosso a "Grand Prix" su impulso della Ju Jitsu International Federation (JJIF). Una scelta che premia.

