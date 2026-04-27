Jovanotti a scuola il primo incontro con la poesia Proprio con i Futuristi di Marinetti Ai docenti avvicinate i giovani alla lettura
In un’intervista pubblicata da la Repubblica, il cantante racconta il suo primo approccio alla poesia avvenuto a scuola, durante un incontro con i Futuristi di Marinetti. Nel suo racconto, sottolinea l’importanza del ruolo degli insegnanti nel far avvicinare i giovani alla lettura. La scuola viene descritta come un luogo fondamentale per l’esperienza poetica, un momento chiave nel percorso di formazione culturale.
Nel racconto di Lorenzo Cherubini, raccolto in un’intervista (a cura di Sara Scarafia) pubblicata da la Repubblica, la scuola emerge come uno dei luoghi decisivi per l’incontro con la poesia. Il cantautore individua proprio tra i banchi l’inizio del suo percorso: “il primo incontro è stato con i futuristi, Marinetti, Palazzeschi”, ricordando un’attività extrascolastica che frequentava da adolescente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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