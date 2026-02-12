Cesena | la scuola riscopre la lettura con una nuova biblioteca creata da studenti e docenti
Gli studenti e i docenti della scuola media ‘Via Pascoli’ di Cesena hanno aperto le porte della loro nuova biblioteca. La struttura, creata con il contributo di circa venti volumi donati da famiglie e insegnanti, offre un ambiente caldo e colorato. L’inaugurazione, avvenuta il 4 febbraio, ha visto l’entusiasmo di tutti i presenti, che hanno riscoperto il piacere della lettura in un luogo pensato per stimolare curiosità e studio.
Cesena, una scuola riscopre il valore della lettura: inaugurata la nuova biblioteca ‘Via Pascoli’. Una ventina di volumi donati da famiglie e docenti, un ambiente accogliente e colorato, e l’entusiasmo di studenti e insegnanti: è l’atmosfera che ha accompagnato l’inaugurazione, il 4 febbraio 2026, della nuova biblioteca presso la scuola media ‘Via Pascoli’ di Cesena. L’iniziativa, nata da un forte desiderio di promuovere la lettura e la cultura tra i giovani, rappresenta un importante arricchimento per l’istituto e per l’intera comunità scolastica. Un progetto nato dal basso. L’idea di dotare la scuola di uno spazio dedicato alla lettura è partita dalla professoressa Paola Paduano, referente di plesso, che ha saputo coinvolgere la collega Claudia Camilli in un progetto ambizioso.🔗 Leggi su Ameve.eu
