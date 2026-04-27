Negli ultimi tempi si registra un aumento di giovani che riscoprono il piacere di scrivere un diario, preferendo questa attività rispetto all’uso di piattaforme social come TikTok. Questo fenomeno si verifica in un momento in cui molte persone desiderano prendersi una pausa dagli schermi e dalle interazioni digitali. Il journaling, praticato in modo tradizionale o digitale, rappresenta una scelta di riflessione personale e di gestione delle emozioni.

Secondo un sondaggio Harris Poll, il 63% dei giovani tra i 18 e i 34 anni dichiara di voler tornare a un'epoca precedente a Internet e agli smartphone. Lo chiamano «benessere analogico» e la soluzione, sempre più spesso, è un quaderno e una penna. «Ci siamo resi conto che se continuiamo così, quando avremo ottant'anni guarderemo indietro ai nostri vent'anni e ci ricorderemo solo qualche TikTok. Questo pensiero è un po' inquietante.» Lo dice Elisabeth Milliard, 21 anni, studentessa di Scienze cognitive e, nel tempo libero, content creator (@elimilliard) con oltre 30mila follower tra Instagram e TikTok. I suoi post si concentrano su self-development e mindfulness.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Journaling, il ritorno del diario nell’era di TikTok

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