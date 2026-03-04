Diario di Lina | l’intimità del ritorno all’Argot Studio

Dal 12 al 15 marzo 2026, l’Argot Studio di Roma ospita lo spettacolo Diario di Lina, prodotto da Teatrodilina. La rappresentazione, che torna in scena dopo una pausa, sarà visibile in quella sede per quattro sere consecutive. Si tratta di uno spettacolo che affronta temi legati all’intimità e al racconto personale, portando il pubblico in un viaggio tra ricordi e emozioni.

Il panorama teatrale romano si prepara a riaccogliere, in una veste rinnovata e ancora più matura, uno degli spettacoli più sentiti e significativi della compagnia Teatrodilina. Dal 12 al 15 marzo 2026, l'Argot Studio di Roma sarà il palcoscenico per il ritorno di Diario di Lina, una produzione targata Compagnia Lombardi-Tiezzi, scritta e diretta da Francesco Lagi. A tre anni dal debutto, avvenuto proprio negli spazi dell'Argot, questo ritorno non si configura come una semplice ripresa, ma come un autentico cantiere creativo che ha continuato a evolversi, trasformando il testo originale per mettere a fuoco nuove sfumature emotive e riflessioni universali sul tema della perdita.