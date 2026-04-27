Dopo i test di oggi a Jerez de la Frontera, il pilota si è mostrato soddisfatto, evidenziando il lavoro svolto sulla moto durante la sessione. Il team ha continuato a lavorare senza fermarsi, concentrandosi sui miglioramenti tecnici e sulle prestazioni. La giornata si è conclusa con un sorriso da parte del pilota, che ha commentato positivamente l’andamento delle prove e i risultati ottenuti.

Jorge Martin chiude con il sorriso il test di Jerez de la Frontera riservato alla MotoGP disputato nella giornata odierna. Dopo la gara di ieri, che aveva visto “Martinator” chiudere fuori dal podio, il lunedì andaluso lo ha visto protagonista con la sua Aprilia. Il padrone di casa non avrà messo a segno il miglior crono ma, ascoltando le sue parole, ha mosso passi in avanti importanti con la sua moto. L’imperativo del campione del mondo 2024 non era certo concentrarsi troppo sul cronometro quanto piuttosto valutare componenti che non aveva ancora avuto modo di utilizzare, dato che aveva saltato i test pre-stagionali di Sepang. Le sue parole dopo la giornata odierna di Jerez de la Frontera: “ Oggi volevamo confermare che ieri c’era qualcosa di strano nel ‘feeling’, ed è stato così.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin soddisfatto dopo i test di Jerez: “Lavoro importante sulla moto. Il team non vuole fermarsi”

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#MotoGP Alex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il GP di Spagna sul circuito di Jerez de La Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin. # x.com