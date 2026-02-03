MotoGP Jorge Martin | Non ho ancora l’ok dei dottori ma tornerò sulla moto molto presto

Jorge Martin tornerà in sella molto presto, anche se ancora non ha l’ok dei medici. L’iberico ha saltato i test ufficiali di Sepang a causa di due interventi chirurgici: uno allo scafoide sinistro e uno alla clavicola destra. La sua preparazione partirà in ritardo rispetto agli altri protagonisti della MotoGP, ma lui assicura che sarà presto di nuovo in pista.

Mi sento meglio che a Valencia, l'ultima volta che ho corso.

